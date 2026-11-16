Bakan Bak: Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık!
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize’de yapımı süren Şenol Birol Spor Kompleksi inşaatını yerinde inceledi. Çağımızın en büyük tehlikesinin dijital bağımlılık olduğunu vurgulayan Bak, 10 ayrı branşa hizmet verecek modern spor tesisleriyle gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de yapımı süren Şenol Birol Spor Kompleksi inşaatını inceledi. Bakan Bak'a incelemeleri sırasında; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Muhammed Avcı, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk ile kurum amirleri ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.
RİZE'YE ÇOK AMAÇLI SPOR TESİSİ
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Çok güzel bir spor kompleksini ziyaret ettik. Çok amaçlı bir spor kompleksi, içinde 10 ayrı branşta müsabakaların yapılacağı, antrenmanların yapılacağı bir tesis. Tabii Türkiye, Cumhurbaşkanımızın eski futbolcu ve spor yöneticiliği vizyonuyla eski bir futbolcu olması ve yıllarca spor yöneticiliği yapmış olmasından dolayı gerçekten Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Uluslararası standartlarda her ilimizde, her ilçemizde spor salonları, atletizm sahaları, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok tesisi kazandırıyoruz, kazandırmaya devam ediyoruz. Rize'mizde de biliyorsunuz, merkezde bir spor salonumuz vardı. Sporcularımızın bazı branşları alt, salonun altındaki yerlerde çalışıyorlardı. Tabii oraları gezdik. Burada yeni birçok amaçlı spor kompleksinin ihtiyacı olduğunu tespit edince, vekillerimizle beraber, teşkilatımızla beraber, valiliğimizle beraber dedik ki gençlerimize çok daha güzel bir, modern bir spor tesisi kazandıralım. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'İsabetli olur' dedi ve güzel bir tesisi Rize'mize kazandırıyoruz. Burada gerçekten gezdiğiniz zaman da göreceksiniz; çok butik, çok geniş, ferah, güzel bir salon. Rize'nin çocuklarına, ülkemizin çocuklarına, Karadeniz'in çocuklarına hizmet etmesi için ortaya çıktı" dedi.
'GENÇLERİMİZİN SPOR YAPMASINI İSTİYORUZ'
Gençleri spora yönlendirmek istediklerinin altını çizen Bakan Bak, "Gençlerimizin biz spor yapmasını istiyoruz, spora yönelmesini istiyoruz. Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık. Uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutacak, telefonunu bırakacakları, kendileriyle arkadaşlarıyla özgüven içerisinde müsabakalara, spora, antrenmana hazırlanacakları ortamları sağlamak, bu ortam böylesine modern spor kompleksleriyle oluyor. Gerçekten Türkiye bunu başardı. Amacımız; gençlerimizin sporla bir arada olması, sporun iyileştirici gücü, sporun birleştirici gücüyle beraber spor yapan, sporun tabana yayılmasını arzu ediyoruz. Spor yapan bir gençlik istiyoruz. Buradan inşallah yine Rize'den olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.