Bakan Bak: Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık!

RİZE'YE ÇOK AMAÇLI SPOR TESİSİ

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Çok güzel bir spor kompleksini ziyaret ettik. Çok amaçlı bir spor kompleksi, içinde 10 ayrı branşta müsabakaların yapılacağı, antrenmanların yapılacağı bir tesis. Tabii Türkiye, Cumhurbaşkanımızın eski futbolcu ve spor yöneticiliği vizyonuyla eski bir futbolcu olması ve yıllarca spor yöneticiliği yapmış olmasından dolayı gerçekten Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Uluslararası standartlarda her ilimizde, her ilçemizde spor salonları, atletizm sahaları, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok tesisi kazandırıyoruz, kazandırmaya devam ediyoruz. Rize'mizde de biliyorsunuz, merkezde bir spor salonumuz vardı. Sporcularımızın bazı branşları alt, salonun altındaki yerlerde çalışıyorlardı. Tabii oraları gezdik. Burada yeni birçok amaçlı spor kompleksinin ihtiyacı olduğunu tespit edince, vekillerimizle beraber, teşkilatımızla beraber, valiliğimizle beraber dedik ki gençlerimize çok daha güzel bir, modern bir spor tesisi kazandıralım. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'İsabetli olur' dedi ve güzel bir tesisi Rize'mize kazandırıyoruz. Burada gerçekten gezdiğiniz zaman da göreceksiniz; çok butik, çok geniş, ferah, güzel bir salon. Rize'nin çocuklarına, ülkemizin çocuklarına, Karadeniz'in çocuklarına hizmet etmesi için ortaya çıktı" dedi.