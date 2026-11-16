Bakan Fidan: Bölgesel sahiplenme anlayışının vazgeçilmez rolünü vurguladık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nın ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum paylaşımında, “Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında bölgesel sahiplenme anlayışının ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin vazgeçilmez rolünü vurguladıklarını aktardı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de AB üyesi ülkeler ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden temsilcileri bir araya getiren Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Oturumlarda ve ikili görüşmelerimizde, Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit başta olmak üzere farklı bağlantısallık projelerinin eş güdüm içinde ilerletilmesinin uluslararası istikrar ve refah açısından taşıdığı öneme değindik." ifadesini kullanan Fidan, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında bölgesel sahiplenme anlayışının ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin vazgeçilmez rolünü vurguladıklarını aktardı.
Fidan, Türkiye ile AB ülkelerinin birbirini tamamlayan kapasite ve deneyimlerini ortak bir stratejik perspektifle bir araya getirmesinin, ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını ve her iki tarafın menfaatine olacağını kaydederek "Türkiye, bağlantısallık alanında somut ve uzun vadeli projelerin hayata geçirilmesinde güçlü ve güvenilir bir ortak olmayı sürdürecektir." ifadesine yer verdi.