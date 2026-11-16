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Bakan Fidan: Bölgesel sahiplenme anlayışının vazgeçilmez rolünü vurguladık

Bakan Fidan: Bölgesel sahiplenme anlayışının vazgeçilmez rolünü vurguladık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nın ardından, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum paylaşımında, “Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında bölgesel sahiplenme anlayışının ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin vazgeçilmez rolünü vurguladıklarını aktardı.

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 22:03

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'de AB üyesi ülkeler ile Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden temsilcileri bir araya getiren Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Oturumlarda ve ikili görüşmelerimizde, Orta Koridor, Kalkınma Yolu, Üç Deniz Girişimi ve Küresel Geçit başta olmak üzere farklı bağlantısallık projelerinin eş güdüm içinde ilerletilmesinin uluslararası istikrar ve refah açısından taşıdığı öneme değindik." ifadesini kullanan Fidan, Karadeniz'de güvenliğin sağlanmasında bölgesel sahiplenme anlayışının ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin vazgeçilmez rolünü vurguladıklarını aktardı.