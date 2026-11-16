Bakan Kurum: "Sonuç alma kararlılığımızı aynı çizgide buluşturuyoruz"

"ÖRTÜ KARARIMIZI BUGÜN YAYIMLADIK" COP31 Başkanı Kurum, küresel sıcaklık artışına ilişkin uyarıların giderek arttığına dikkati çekti. Bilimin gelecek dönemdeki zorlu mesafeyi açıkça gösterdiğini vurgulayan Kurum, Belem Misyonu Raporu'na göre mevcut politikaların yüzyıl sonunda 2,6 derece ile 2,9 derece arasında bir sıcaklık artışına götürebileceğini aktardı. Açıklanan taahhütlerin tamamının yerine getirilse dahi tahminlerin 1,7 derece ile 2,3 derece arasında kaldığını bildiren Kurum, "Bu yüzden her onda bir derece hayati öneme sahip. Rapor, önümüzde 2 mesafe bulunduğunu söylüyor. Bilimin gerektirdiğiyle mevcut hedeflerimiz arasındaki mesafe ve verdiğimiz sözlerle sahada yaptıklarımız arasındaki mesafe. COP31 Başkanlığı olarak özellikle ikincisine yoğunlaşıyoruz. Bu çerçevede Örtü Kararımızı da bugün yayımladık. Her ülkenin önceliklerini, her ülkenin başlangıcını değerlendirdik ve gelen görüşler çerçevesinde de bu konuları sizlere ilettik. İstiyoruz ve arzuluyoruz ki burada artık bir karar alalım." dedi. COP31'in 10 öncelikli alanından biri olan İklim Uygulama Köprüsü ve SURFF'ün amacına da değinen Kurum, artık hedeflerin finansmanla, teknolojiyle ve uygulanabilir projelerle buluşması gerektiğini söyledi. Kurum, gelişmekte olan ülkelerin yıllık uyum finansmanı ihtiyacının 2035'e kadar 310 ila 365 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Buradaki mesele yalnızca daha fazla para bulmak değil, kaynağı doğru zamanda, uygun şartlarla ve gerçekten ihtiyaç duyulan yere ulaştırabilmek. En kırılgan ülkelerin iklim mücadelesini yeni borç yükleri altında yürütmesini bekleyemeyiz. COP31 kapsamında geliştirdiğimiz İklim Uygulama Köprüsü – BRIDGE ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini yatırıma hazır projelerle buluşturmayı amaçlıyor. SURFF ile şehirlerin dirençlilik projelerini uygulamaya hazırlıyoruz. Turkuaz Bağlantı Girişiminde su, tarım ve iklimi, Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri Girişiminde ise iklim ile insan sağlığını birlikte ele alıyoruz." İklim mücadelesinde verilen sözlerin artık somut adımlara dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Kurum, Belem Misyonu'nu bir kapanış belgesi olarak görmediğini, gelecek dönemin çalışma belgesi olarak gördüğünü söyledi.