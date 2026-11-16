Bakan Kurum: "Sonuç alma kararlılığımızı aynı çizgide buluşturuyoruz"
Bakan Kurum, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile "Belem 1,5 Derece Misyonu Üst Düzey Etkinliği"nin açılış konuşmasını yaptı. Bakü'de güçlenen finansman iradesini, Belem'de öne çıkan uygulama anlayışını ve Antalya'da sonuç alma kararlılığımızı aynı çizgide buluşturuyoruz." diyen Bakan Kurum, “Bu masada bulunmayan insanların yaşayacağı dünyanın şartlarını, bugün bizim kararlarımız belirleyecek." dedi.
Bakan Kurum, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile "Belem 1,5 Derece Misyonu Üst Düzey Etkinliği"ne katıldı. COP29, COP30 ve COP31 Başkanlıkları (Azerbaycan, Brezilya, Türkiye, Avustralya) tarafından ortaklaşa yürütülen, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece sınırında tutmak amacıyla yayımlanan "Belem 1,5 Misyonu" raporunun sunumu ve sonuçlarının görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasını COP31 Başkanı Kurum yaptı.
Konuşmasında 1,5 derece misyonunun önemine dikkat çeken Kurum, "1,5 derece, ilk bakışta teknik bir eşik gibi görünebilir. Oysa bu rakamın arkasında su var, gıda var, şehirler var, insan sağlığı ve ülkelerin kalkınma imkanları var. Belem 1,5 Derece Misyonu'nu bu nedenle çok önemsiyorum. Bakü'de güçlenen finansman iradesini, Belem'de öne çıkan uygulama anlayışını ve Antalya'da sonuç alma kararlılığımızı aynı çizgide buluşturuyoruz." diye konuştu. İnsanlığın uzun zamandır iklim meselesine bir cevap aradığını dile getiren Kurum, Paris'te ortak hedefler belirlediklerini, sonraki COP'larda finansmanı, teknolojiyi, uyumu, kayıp ve zararı konuştuklarını anlattı. Kurum, bilim insanlarının ölçtüğünü, hükümetlerin müzakere ettiğini, toplumların çözüm aradığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ama zaman zaman meselenin daha derin bir tarafı üzerinde de düşündük. Henüz doğmamış insanların geleceği hakkında bugün karar verme hakkımızın yanında nasıl bir sorumluluğumuz var? Geçen yüzyılın önemli düşünürlerinden Hans Jonas bu meseleyi dert edinmişti. Gelecek kuşakların bugünün karar masalarında temsil edilmediğini, çünkü henüz doğmamış insanların kendi haklarını savunacak bir sese sahip olmadığını hatırlatıyordu. İklim meselesinin ahlaki ağırlığı da biraz burada yatıyor. Bu masada bulunmayan insanların yaşayacağı dünyanın şartlarını, bugün bizim kararlarımız belirleyecek."