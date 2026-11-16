Bakan Kurum’dan Antalya’dan iklim çağrısı

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen dünyanın en önemli iklim zirvesi BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında etkinlikler ve toplantılar hız kesmeden devam ediyor. Mavi Bölge'deki Likya Salonu'nda, COP31 Başkanlığı Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli başlığından biri olan "İklim Uygulama Köprüsü: Taahhütten Uygulamaya Üst Düzey Etkinliği" gerçekleştirildi. Programa; UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo ile çok sayıda ülke temsilcisi katıldı.

"LİDERLERİN SESİ GÜÇLÜ BİR ÇAĞRIYA DÖNÜŞTÜ"

Zirve kapsamında iki gün süren Liderler Zirvesi'nin yeni bir ivme kazandırdığını belirten COP31 Başkanı Kurum, farklı kıta ve ekonomik yapılardan gelen liderlerin Antalya'da ortak bir gelecek tasavvurunda buluşmasının zirvenin siyasi gücünü artırdığını vurguladı. Kurum, "Zirvede oluşan bu güçlü irade, müzakere masalarına cesaret, uygulama gündemimize ise yeni bir hareket alanı kazandırdı" dedi.

"BEKLEMENİN BEDELİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

İklim krizinin maliyetine ve etkilerine 2025 yılı raporlarıyla dikkat çeken Kurum, BM Afet Riskini Azaltma Ofisi'nin raporuna göre afetlerin dünya ekonomisine yıllık maliyetinin 2,3 trilyon doları aştığını belirtti. Dayanıklılığa yapılan her 1 dolarlık yatırımın 15 dolar kaybı önleyebildiğine işaret eden Kurum, "Ne yapılması gerektiğini biliyoruz; şimdi asıl mesele, bu bilgiyi hızla uygulamaya dönüştürecek kapasiteyi kurmaktır" diye konuştu.

İKLİM KÖPRÜSÜ'NE YENİ ÜLKELER KATILDI

Taahhütlerin hayata geçirilmesi için kurulan BRIDGE (Köprü) yapısının önemine değinen Kurum, New York'ta Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan ile başlatılan yolculuğa Şili, Meksika, Barbados, Zambiya ve Lübnan'ın da katıldığını duyurdu. Böylece Asya'dan Afrika'ya, Pasifik'ten Latin Amerika'ya uzanan yeni bir uygulama ağının büyüdüğünü ifade etti.

Yandıkları yapının kalıcı olması için Yönlendirme Komitesi oluşturduklarını belirten Bakan Kurum, Türkiye'nin BRIDGE çalışmalarına maddi tutarlarla destek sağlayacağını ve UNDP ile niyet belgesi imzalayacaklarını sözlerine ekledi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör