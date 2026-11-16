Beyoğlu Belediye Başkanvekili CHP’den istifa etti!

Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu'nun CHP üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi. Belediyelere yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan eski Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine göreve gelen Karaahmetoğlu, 22 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde 16 oy alarak göreve seçilmişti. Karaahmetoğlu, o tarihten bu yana başkan vekilliği görevini CHP saflarında sürdürüyordu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Karaahmetoğlu, parti içerisindeki tartışmaların Beyoğlu'na sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini ifade etti. Parti içindeki ayrışmaların belediye çalışmalarına zarar verdiğini belirten Karaahmetoğlu, "Gelinen noktada, Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayyuka çıkan hizip, tartışmaların ve ayrışmaların yerel yönetim çalışmalarını da olumsuz etkilediğini görüyor ve yaşıyorum. Enerjimizi çalışmaya ve üretmeye değil, iç kavgalara tükettiren bu bölünmüşlüğün, Beyoğlu'na hizmet kaybı olarak yansımasını kabul edemiyorum. Beyoğlu'nun her geçen gün artan ve çözüm bekleyen meseleleri var. Hemşehrilerimiz bizlerden yaşadıkları sokağa, çocuklarının geleceğine, ailelerinin ihtiyaçlarına ilişkin somut adımlar bekliyor. Zamanımızı ve enerjimizi bu beklentilere ayırmakla yükümlüyüz. Parti içi tartışmaların bedelini Beyoğlulu komşularımızın ödemesine asla razı olamam. Bugün geldiğim noktada, mevcut parti yapısı içerisinde bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirebileceğime dair inancımı tamamen kaybetmiş bulunuyorum. Bu nedenle, yaptığım değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum."