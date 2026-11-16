COP31 başarısı dünya basınında

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, diplomatik gündemde önemli bir yer edinirken, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları da uluslararası medyada manşetlere taşınıyor. Uluslararası televizyon haberciliğinin önde gelen kuruluşlarından CNN International'dan Becky Anderson'a konuk olan Murat Kurum'un "İklim taahhütlerinden somut uygulamaya" söylemi yabancı basının ilgisini çekti. Türkiye'nin iklim müzakerelerinde bugüne kadar verilen taahhütlerin somut uygulamalara dönüştürülmesi ve 'Uygulama COP'u' anlayışı, Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedeflerle ülkelerin sahadaki uygulamaları arasındaki mesafenin kapatılması için dünyaya umut verdi.

COP31'de alınan kararlar herkesin hayatında değişiklik yarattığında başarı elde edileceğini vurgulayan Kurum, "Bir çiftçi üründeki hasadını arttırabiliyorsa başarı olacak. Şehirdeki dirençlilik artıyorsa bizim için başarı olacak. Yenilebilir enerji kullanım miktarı artıyorsa buna ilişkin ülkeler bir irade ortaya koyuyorsa başarı olacak. Ve daha güvenliğini sağlayabiliyorsak başarı olacak. Yani bunu onlarca madde olarak sıralayabiliriz. İşin özü Antalya'dan 20 gün sonra ayrılacağız. Evet. Biz Antalya'da bu kararları aldık diyebileceğimiz Antalya'da işler değişti diyebileceğimiz bir COP Başkanlığı bizim için başarı" dedi.