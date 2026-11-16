Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye'ye bilim ve teknolojide duyulan güvenin teyididir”

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin üst üste 7. kez Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) konsey üyeliğine seçilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Söz konusu gelişme, bilim ve teknoloji alanında ülkemize uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyididir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’ye bilim ve teknolojide duyulan güvenin teyididir
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) bilgi ve iletişim teknolojileri ile telekomünikasyon alanındaki uzman kuruluşu ITU'nun Katar'da gerçekleştirilen konsey seçimlerinde, Türkiye'nin üst üste 7. kez ITU konsey üyeliğine hak kazandığı hatırlatıldı. "Söz konusu gelişme, bilim ve teknoloji alanında ülkemize uluslararası düzeyde duyulan güvenin güçlü bir teyididir." ifadesine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, küresel dijital gündemin şekillendirilmesine yönelik uluslararası işbirliğine katkı sağlamayı sürdüreceği kaydedildi.

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