Filistinli yönetmene dayanışma ödülü

COP31'in altıncı gününde iklim krizi beyazperdeden anlatıldı. "Dünya Ortak Evimiz" temalı COP31 İklim Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 film izleyiciyle buluştu. Kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışmaya dünyanın dört bir yanından 279 film başvurdu. En çok başvuru 75 filmle Türkiye'den geldi. Hindistan'dan 20, Fransa ve ABD'den 13'er, Kanada'dan 9, İtalya'dan 8, Almanya ve İngiltere'den 7'şer film yarışmaya katıldı. Sri Lanka, Güney Kore, Portekiz ve Çin'den yönetmenler de iklim krizine dikkat çeken filmleriyle başvuranlar arasındaydı. Yarışmaya yalnızca son üç yılda çekilen filmler kabul edildi.

Başvuruları değerlendiren ön jüri 10 filmi finale taşıdı. Finalist filmler Türkiye, Almanya, Myanmar, Slovenya, Tunus, Kanada-İran, İspanya, Norveç, Rusya ve Tayland olmak üzere on ayrı coğrafyadan geldi. Törende birincilik ödülünü Sloven yönetmen Gregor Bozic'in "Common Pear" filmi kazandı. Filistinli yönetmen Darin J. Sallam'a da "Dayanışma Ruhu ödülü" verildi. Jüri Başkanı Derviş Zaim, "Farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan gelen filmler izledik. Seçkinin farklı kültür ve farklı coğrafyalardan geliyor olması olumlu taraflarından biriydi. Yelpazenin genişliği, dünyada bu işin ne kertede sıcak olduğunun ya da günümüzde farklı perspektiflerle ele alındığının bir göstergesi gibiydi" dedi.