Kalıcı çözümün şafağı söktü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Türkgün gazetesine açıklamalarda bulundu. Bahçeli, çözümsüz kalan toplumsal sorunların ertelenemez hale geldiğini, değerler ve kimlik üzerinden yürütülen tartışmaların milleti yorduğunu belirtti. Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası mutlaka atılması gereken bir politik adım, kaçınılmaması zaruri olan bir tasavvur ve asla tehir edilemez bir zaruret olarak tebarüz etmiştir. Aynı gök kubbe altında birlikte yaşama kültürünü, toplumsal kucaklaşma tecrübesini ve toplumsal uzlaşma şartlarını tesis etmek, bütün temel toplumsal meselelerimizi köklü ve kalıcı çözümlere kavuşturmak için gün doğmuş, şafak sökmüştür" ifadelerini kullandı.

50 MADDEDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE

MHP lideri Bahçeli değerlendirmesinde, "50 Maddede Terörsüz Türkiye" başlığına da değindi. Bahçeli bu maddelerde; Terörsüz Türkiye'nin, 40 yılı aşkın süredir Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu terör sorununu sona erdirme, terörün insan, toplum, ekonomi ve devlet hayatında oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırma ve geleceği terörün gölgesinden kurtarma iradesi olduğunu kaydetti.