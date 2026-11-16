Kıbrıs’ı asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), 43'üncü kuruluş yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır. Kıbrıs'ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

LEFKOŞA'DA RESMİ TÖREN

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'da kutlama töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile TBMM ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cevdet Yılmaz ve Yaşar Güler anıt özel defterini imzaladı. Daha sonra Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının, tarih boyunca verdiği asil hürriyet mücadelesiyle kendi öz vatanından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını, bu kutlu uğurda kahraman Mehmetçik ve Mücahitlerin el ele, can cana, gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü hatırlattı.

YILMAZ: MİLLİ BİR DAVA

Yılmaz, kuruluşundan bugüne geçen 43 yılda Kıbrıs Türkleri'nin, atalarından devraldıkları mirası büyütmek için büyük bir özveriyle çalıştığını, turizmden eğitime, sanayiden sağlığa her alanda önemli başarı hikayeleri yazıldığını ifade etti. "Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti de 20 Temmuz 1974'te ve 15 Kasım 1983'te olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanındadır. Yarın ve ilelebet, her koşulda yanınızda olmaya devam edecektir" diyen Yılmaz, Kıbrıs davasının, Türkiye için her türlü siyasi hesabın ötesinde milli bir dava olduğunu vurguladı.

'YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bu arada Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında, "43 yıl önce bağımsızlığını tüm dünyaya ilan eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" denildi.

TÜRKİYE'DE KUTLAMA TÖRENLERİ YAPILDI

KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü, birçok kentte törenlerle kutlandı. İstanbul Taksim Meydanı'ndaki törende, KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'nca Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Galata Kulesi'ne de KKTC bayrağı yansıtıldı. Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen, "Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi, Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve geleceğinin en önemli teminatı olmaya devam etmektedir" dedi.