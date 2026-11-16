KKTC Başbakanı Üstel: Bayraklarımıza yönelik saldırı kabul edilemez
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü öncesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen protesto gösterilerinde Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki gösterdi. "Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir. Bu hadsizlik kabul edilemez ve affedilemez" dedi. Sorumlularıhakkında gerekli işlemlerin yapılmasını isteyen Üstel, "Kıbrıs Türk halkının ve ana vatan Türkiye'nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız" ifadelerini kullandı.