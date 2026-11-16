Numan Kurtulmuş: İklim değişikliğiyle mücadelede hiçbir ülke sorumluluktan kaçamaz

Antalya'da gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Parlamenter Toplantısı'nın açılışı yoğun katılımra gerçekleşti. Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, karşılaşılan seller, fırtınalar, kuraklık ve orman yangınları gibi felaketlerin tamamının sebebinin bizzat insan eli olduğunu vurguladı.

"HİÇBİR ÜLKE BU MÜCADELENİN DIŞINDA KALAMAZ"

Uluslararası yükümlülüklere dikkat çeken Kurtulmuş, "Bugün dünyadaki iklim mücadelesinde hiçbir ülke kendisini bu mücadelenin dışına çıkaramaz. Hiçbir ülkenin, başta Paris İklim Anlaşması olmak üzere hiçbir uluslararası yükümlülükten kaçınması kabul edilemez" dedi. En çok zarar verenlerin ortak çabanın paydaşı olmak zorunda olduğunu belirten Kurtulmuş, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerin yükünü hafifletecek uluslararası mekanizmaların kurulması gerektiğinin altını çizdi.

SAVAŞLAR ÇEVRE TAHRİBATINA NEDEN OLUYOR

Savaş ve çatışmaların çevre üzerindeki yıkıcı etkilerine değinen Kurtulmuş, Gazze ve Filistin'de yaşananların insanlık tarihinin en hazin çevre tahribatlarından biri olduğunu belirtti. Kurtulmuş, "Modern zamanların en büyük barbarlıklarından birisi olarak gündemimize gelmiş olan ve ne yazık ki devam eden Gazze'deki soykırım dolayısıyla yaşanan çevre tahribatları, sadece tahrip olan şehirleri değil, oradaki insanların yaşadığı temiz çevreyi de yok etmektedir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör