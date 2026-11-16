O skandal paylaşıma soruşturma

İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Tartışma, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Turizm Projesi kapsamında sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşmasının ardından başladı. Çankırı'nın, revize edilen projeyle Çeşme'nin yatak kapasitesinin 23 bin 905 olarak belirlendiğini ve turizmin 12 aya yayılmasının hedeflendiğini açıklamasını alıntılayan Gürüz, paylaşımında "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Tepkilerin ardından paylaşımını silen Gürüz, özür diledi.

Söz konusu paylaşım kısa sürede tartışma yaratırken, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Gürüz'e sert tepki gösterdi. Çankırı, Mardinlilerin kimliği üzerinden yapılan ifadelerin yanı sıra midyeci esnafının emeğinin küçümsenmesini de eleştirerek, kullanılan dili ayrımcı ve aşağılayıcı olarak nitelendirdi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da yaptığı açıklamada, söz konusu ifadeleri ırkçı ve üstenci bir yaklaşım olarak değerlendirdi. İnan, insanların doğdukları topraklar ve geçimlerini sağladıkları meslekler üzerinden hedef alınmasına tepki göstererek hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Gürüz'ün paylaşımını eleştirerek yasal sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürüz, sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: NEFRET SÖYLEMİNİ KÖKTEN REDDEDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik bir profesör tarafından kullanılan ifadelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik 'Ayrımcılık her yerde utanç vericidir. Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak "nefret söylemi"dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir. Bu "ünvanlı faşizm"i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu "nefret söylemi"ni kökten reddediyoruz" dedi. ANKARA