SON DAKİKA! Ömer Çelik’ten AK Parti MYK sonrası önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.



ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bekir Bozdağ, MYK toplantısının katılımcısı olmuştur. MYK'mızdaki gündem maddeleri konusunda tecrübelerinden yararlanacağız, kendisine hoş geldiniz diyorum.

İsrail'in soykırımının yanı sıra Netanyahu çetesinin çevre kıyımı yaptığı kayıtlara geçmiştir.

Son fon krizi olarak adlandırılan dolandırıcılıkla mücadelemizi olayların açığa çıkması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sonuç alıcı bir yaklaşım sürdürüyoruz. Burada en önemli konulardan birisi dolandırıcıların malvarlığının ortaya çıkması ve bunlara el koyulması. Yine fonlarla ilgili tasfiye süreci Kurulun aldığı kararlar doğrultusunda devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bu dolandırıcı şebekeler yüzünden vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesi gündemimizin başında yer almaktadır. Bunun gereğinin yapılması konusunda da çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi. Suçluların cezalandırılması konusunda irademiz tamdır. Bu kişi ve yapılar eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir. Bir daha böyle bir şeyin tekerrür etmemesi için alınması gereken önlemler var. Atılacak adımların ne olması gerektiğine dair neler yapılması gerektiğini de kapsamlı şekilde değerlendiriyoruz.

Gerçeğin açığa çıkması esas meseledir. Cumhurbaşkanımızın burada da iradesi nettir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır. Bu dolandırıcılık bütün boyutlarıyla birlikte ortaya çıkacaktır. Ne himayeye ne de siyasi lince müsaade ederiz.

Terörsüz Türkiye sürecini neticeye ulaştırmak için gayret gösteriyoruz.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör