Yılmaz’dan Erhürman’a tebrik

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a tebriklerini sundu.

'TÜM DEVLETLER KKTC'Yİ TANIMALI'

Yılmaz, "Tarihi gerçekler ve sahadaki mevcut durum ışığında, Kıbrıs konusundaki tutumumuz ve geleceğe dair vizyonumuz son derece açık ve nettir. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin artık tüm dünyaca kabul edilmesi gerekmektedir. Defalarca denenmiş ve çeşitli oyunlarla her seferinde akamete uğramış modellerin zaman ve enerji kaybından başka bir şey getirmediği ortadadır. Bu hakikat karşısında, dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm devletleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, bu ülkeyle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyoruz." Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi ve maruz bırakıldığı gayriinsani izolasyonun derhal son bulması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz müsterih olsunlar; bu aziz halk kendi öz vatanında hiçbir zaman garip kalmamıştır ve kendi devletinin çatısı altında özgür, onurlu, güvenli bir biçimde yaşamaya devam edecektir. Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti de kalbi, ümitleri ve kaderi bir olduğu Kıbrıs Türk halkının sonsuza dek yanında, hasımlarının ise her zaman karşısında duracaktır" dedi.