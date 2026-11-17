AK Parti, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Türkiye genelinde gerçekleştirdiği saha çalışmalarının sonuçlarını raporlaştırıyor. 81 il ve 973 ilçede vatandaşlarla bir araya gelen parti yönetimi, sahadan gelen talep, beklenti ve önerileri kapsamlı bir çalışmada topladı. Hazırlanan rapor, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından Başkan Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

ESNAFTAN GENÇLERE KAPI KAPI TÜRKİYE TURU

AK Parti Teşkilat Başkanlığı koordinasyonunda, "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" sloganıyla gerçekleştirilen programlara bakanlar, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Esnaf ve sanayicilerden sivil toplum kuruluşlarına, gençlerden kadınlara, şehit yakınlarından gazilere kadar toplumun farklı kesimleriyle buluşuldu. Ev ve iş yeri ziyaretlerinde vatandaşların sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri dinlendi.

ANADOLU'NUN NABZI TEK DOSYADA TOPLANDI

Saha ziyaretlerinin ardından AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından programlara katılan isimlere yönelik kapsamlı bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bakanlar, genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri ve milletvekillerinden ziyaret ettikleri il ve ilçelerde karşılaştıkları sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeleri istendi.

Anketlerde ülke genelinde ortaklaşan sorunların yanı sıra illere ve ilçelere özgü ihtiyaçlar da ele alındı. Böylece Türkiye'nin dört bir yanından gelen saha gözlemleri ve vatandaşların beklentileri tek bir raporda bir araya getirildi.

YATIRIMLARIN YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Anket sonuçları ve saha değerlendirmeleri doğrultusunda hazırlanan kapsamlı dosya, Ahmet Büyükgümüş tarafından Başkan Erdoğan'a sunulacak. Vatandaşların talepleri, yerel düzeyde öne çıkan sorunlar ve çözüm önerilerinin yer alacağı raporun, önümüzdeki dönemin hizmet ve yatırım planlamalarına ışık tutması hedefleniyor.

MASADA EKONOMİ VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE VARDI

Saha programları öncesinde il başkanlıklarında düzenlenen toplantılarda şehirlerin siyasi görünümü, merkezi yönetim ve yerel yönetim yatırımları ile vatandaşların hizmet beklentileri değerlendirildi. Ziyaretlerde ise Türkiye Yüzyılı hedefleri, ekonomi programı, Terörsüz Türkiye süreci ve hayata geçirilen yatırımlar gündeme geldi.