AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası basına açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iç ve dış gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, fon kriziyle alakalı mücadelenin tavizsiz olarak sonuna kadar devam edeceğini vurguladığını kaydeden Çelik, "Mücadelemizi, olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz" dedi.

MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK

En önemli gündem başlıklarının vatandaş mağduriyetlerinin giderilmesi olduğunu kaydeden Çelik, "Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması, bu dolandırıcılar yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim gündem maddemizin en başında yer almaktadır" dedi. Çelik, "Kararlı bir şekilde manipülasyon yapan bu şahısların, bu bağlantıların ortaya çıkarılması ve yargılanması yönünde güçlü adımlar atılmaya devam ediyor. Suçluların cezalandırılması konusundaki irademiz tamdır. Fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri her kim olursa olsun, bu yapılar eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı verecektir. Zaten şimdiden bazıları hesap vermeye başladı. Bu meselenin hiçbir ayrıntısı ve hiçbir boyutu hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır. Bütün boyutlarıyla bu suçlar ve bu suçlular ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreçlerinin önemine ayrı bir parantez açan Çelik, "Burada şimdiye kadar alınan mesafe son derece kıymetlidir. Terörsüz Türkiye açısından yol haritası ortaya çıkmıştır. Yol haritası çerçeve yasadır. Bölgedeki siyonist saldırganlık ve emparyalist bölücülüğün yapmak istediği daha çok parçalanma, daha çok kan dökülmesi gibi vahşi yaklaşımlara karşı terörsüz bölge süreci verilmiş son derece hakkaniyetli bir cevaptır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'de katliama devam ettiğini de aktaran Çelik, "İsrail 150 bin çadırın Gazze'ye girmesini engelliyor. İsrail tarafından bu çadırlar bekletiliyor. İklim zorlukları bile soykırımın bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor. İnşallah bu soykırım şebekesinin yargılandığını hep birlikte görürüz" dedi.