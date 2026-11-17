Bakan Çiftçi ve Bakan Gürlek Devlet Bahçeli ile görüştü!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da yer aldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makam odasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.