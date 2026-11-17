Bakan Gürlek’ten MHP lideri Bahçeli’ye ziyaret
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Görüşmemizde, kıymetli kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı dolayısıyla taziye dileklerimizi bir kez daha ilettik. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum. @dbdevletbahceli— Akın Gürlek (@abakingurlek) November 17, 2026