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Bakan Kacır: “KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirme zamanı”

Bakan Kacır: “KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirme zamanı”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeşil Sanayi Programı kapsamında KOBİ'lere sağlanacak 3 milyar liralık yeni desteğe yönelik paylaşımda bulundu. "Destek oranı yüzde 70, proje süresi ise 12 ay olarak belirlendi. Geri ödemeler, ilk 24 ayı ödemesiz olmak üzere toplam 36 ayda faizsiz olarak gerçekleştirilecek.” İfadelerine yer veren Bakan Kacır, “KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm yatırımlarını hayata geçirme zamanı.” dedi.

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 20:04

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, KOSGEB tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında, "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısı" ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımları için verilecek 3 milyar liralık desteğin detaylarını paylaştı.

KOBİ'lerin çevre dostu üretim ve yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemeye devam ettiklerini belirten Kacır, proje başına 7 milyon liraya kadar destek sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti: "Destek oranı yüzde 70, proje süresi ise 12 ay olarak belirlendi.