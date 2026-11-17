İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı.

Şüphelilerden 7'si tutuklama, 19'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince yapılan sorguların ardından Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan'ın tutuklanmasına, 19 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.