İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki hareketlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gemiş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifade alma ve diğer işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 17 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

8 TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör