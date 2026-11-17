Gazze’deki soykırım zirvenin gündeminde
KADEM'in COP31 kapsamında düzenlediği uluslararası panelde, İsrail'in Gazze'deki soykırımının toprak, su, hava ve ekosistem üzerindeki etkileri ele alındı. Konuşmacılar, çevresel yıkımın Filistin halkının yaşamını, kültürel hafızasını ve gelecek nesillerin haklarını tehdit ettiğini vurgulayarak insani yardıma erişim, çevresel iyileşme ve hesap verebilirlik çağrısında bulundu. Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, "İsrail'in Gazze'deki Soykırımının Zehirli Mirası: Toprağın, Suyun ve Havanın Zehirlenmesi ve Filistin Halkının Yaşamı Üzerindeki Sonuçları" başlıklı uluslararası bir panel düzenledi.