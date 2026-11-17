Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'na katıldı. Gençlerin sevgi gösterileri arasında kürsüye çıkan Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE'NİN AYDINLIK YARINLARINI GÖRÜYORUM: Sizlere, karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken, emin olunuz ki Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh yarınlarını görüyorum. Türkiye'nin 81 vilayetindeki 208 üniversitede, bir gencimize daha ulaşmak, bir gencimize daha yardımcı olmak, bir gencimizi daha saflarımıza dahil etmek için mücadele veren ÜniAK'lı gençlerimizle gurur duyuyorum. Yaptığımız çalışmalar neticesinde ilk defa kayıt yaptıran toplam 450 bin gencimiz ÜniAK ailesine katıldı. 'Kampüse hoş geldiniz' diyerek karşıladığımız gençlerimizin ilk durakları ÜniAK oldu. İlk günün heyecanından sınav dönemlerinin telaşına, kantinlerde, bahçelerde, yurtlarda etkinliklerde kurulan dostluklardan verilen emeklerin neticesinin alındığı mezuniyet sevincine kadar üniversite hayatının hemen her aşamasında birbirinden özgün projeler ve faaliyetlerle gençlerimizin yanında olan ÜniAK'lı kardeşlerimi yürekten kutluyorum. ÜniAK teşkilatımızın kampüslerde yürüttüğü kültürel, akademik ve sosyal faaliyetleri de takdirle takip ediyorum.

MUHALEFETLE ARAMIZDA FARK VAR: Siyasi rakiplerimizle aramızda temel bir vizyon farkı var. Onlar gençleri, para kulelerini, para kutularını, para çantalarını aklamak için paravan olarak kullanırken biz sizin çalışmalarınızla gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Onlar, sırf kendi pisliklerini örtmek için gençlere adres olarak sokakları gösterirken biz gençlerimizin ayağına taş değmesin diye uğraşıyoruz. Onlar, gençlerin omuzlarına basarak siyasi ikbal devşirirken, biz siyaseti gençler için yapıyor; gençliği siyasetin öznesi haline getiriyoruz. Çünkü bizim için gençler, bu ülkenin geleceğidir. Bizim için gençler, siyasetin ruhudur, heyecanıdır, dinamizmidir. Gençlik, hareketimizin de iktidarlarımızın da gözbebeği, göz nurudur.

GENÇLERİ 'UCUZ İŞ GÜCÜ' GÖRÜYORLAR: Bizimle muhalefet arasında sadece kalite ve kalibre farkı yok. Onlarla aramızda aynı zamanda ufuk farkı var, zihniyet farkı var, gençlere yaklaşımda yüz seksen derecelik bakış açısı farkı var. Onlar gençleri, yolsuzlukları ve ahlaksızlıkları aklama protestolarında öne sürülecek "hazır kıta" olarak görürken, biz hiçbir ayrım yapmadan tüm gençlerimizi anne-babalarının emaneti olarak görüyoruz. Muhalefet, gençleri siyasi faaliyetleri için 'ucuz iş gücü' olarak görürken; biz gençleri siyasetin bizatihi aktörü olarak görüyoruz. Bizim için gençler, yarının Türkiye'sinin kurucu kadrolarıdır.

DÜNYADA TÜRKİYE KONUŞULUYOR: Bugün dünyada artık Türkiye konuşuluyor, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaptığı hamleler konuşuluyor. Bakınız, buna en son Antalya'da bir kez daha şahit olduk. COP31 Zirvesi vesilesiyle dünyanın farklı kıtalarından 96 lideri ülkemizde misafir etmenin gururunu yaşadık. COP31, organizasyon ve katılım açısından bugüne kadarki en başarılı COP olarak kayıtlara geçti.

MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE: Türkiye olarak uzun yıllar sonra, onca mücadeleden, uğruna ödenen onca ağır bedelden sonra Allah'ın izniyle çok farklı bir döneme giriyoruz. Her şeyden önce yeni kapıların açıldığı, Türkiye'nin tarih sahnesinde çok güçlü bir biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz. Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah sizler olacaksınız. Yeni bir dünya kurulurken, "Merkez ülke Türkiye" iddiamızı ete kemiğe inşallah sizler büründüreceksiniz.

AŞMAMIZ GEREKEN ENGELLER VAR: Elbette her ülke gibi bizim de sorunlarımız, sıkıntılarımız var. Her ülke gibi aşmamız gereken engeller var. Ekonomide, teknolojide, demokraside, güvenlikte, eğitimde ve diğer birçok alanda halen almamız gereken mesafeler var. Ama bunların hiçbiri bizi umutsuzluğa sürükleyecek kadar büyük değildir. Her kim yaşanan birkaç olumsuz hadiseye bakarak kendi ülkesini kötülüyorsa hem kendisine hem de milletine haksızlık etmiş olur.

28 ŞUBAT BİZİM MÜCADELEMİZLE GERİDE KALDI: En son 28 Şubat'ta bu ülkenin gençlerine, bugün hepsini utançla hatırladığımız zulümleri uyguladılar. Çok şükür o zor günler artık geride kaldı. O günler, birileri lütfettiği için değil, biz mücadele ettiğimiz için geride kaldı. O günler, devrin muktedirlerinin gönül rızasıyla değil, aziz milletimizin her seferinde iradesine sahip çıkmasıyla geride kaldı. Hiçbir zaman dikensiz gül bahçesinde yürümedik. Hiçbir zaman emeksiz kazanımlar elde etmedik. Her gün yeni bir mücadeleye uyandık. Her sabah kefenimizi yeniden giydik. Her günü yeni bir imtihan olarak gördük. Bizden öncekiler bizlere tertemiz, pırıl pırıl bir emanet verdiler. Biz de o kutlu emanete gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya çalıştık.

BU DAVA YÜZYILA DAMGA VURACAK

AK Parti, maziden atiye uzanan bir davanın günümüzdeki temsilcisidir. Bu büyük dava, evvelallah öksüz değildir, yetim değildir. Bu davanın bekası, şahsım dahil, herkesten çok daha mühimdir. Onun için hiçbiriniz tereddüt içinde olmasın! AK Parti hareketi, Allah'ın izniyle dalları cihana uzanan bir ulu çınar misali serpilmeye devam edecek. Ülkemizin son çeyrek asrına nasıl mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek yüzyılına da bu hareketin yetiştirdiği isimler damga vuracak.

NİFAK TOHUMLARI SAÇTILAR

Üniversitelerde kardeş kanının aktığı, annelerin yüreklerinin evlat acısıyla yaşadığı zorlu dönemler geçirdik. Geçmişte bu milletin evlatlarını sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt diyerek birbirinden ayırdılar. Aynı vatanı, aynı tarihi, aynı duyguları taşıyan insanların arasına nifak tohumları saçtılar. İnancından, kılık kıyafetinden, sakalından, başörtüsünden dolayı eğitim hakkını gasp ettikleri gençlerin geleceğini çaldılar.

GENÇLERDEN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye, gençlerin hep bir ağızdan söylediği İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle Seni Nasıl Sevdiğimi" isimli şarkısı eşliğinde çıktı. Erdoğan'ın konuşması sık sık, "Recep Tayyip Erdoğan", "AK Gençlik burada Reis'inin yanında", "Sen gözümün nuru, adanmış hayatların umudu Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla kesildi. Programda, ÜniAK dönem çalışmalarını içeren video ile 28 Şubat zihniyetinin o dönem eğitim kurumlarında yol açtığı ağır tahribatı hatırlatan özel bir belgesel de izletildi, AK Parti'nin büyük devrimi anlatıldı.

ANLAMLI HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş tarafından anlamlı bir tablo sunuldu. Temsili bir karanfilin etrafında şekillenen eserde geçmişin karanlığından bugünün özgürlüğüne uzanan Türkiye hikâyesi anlatıldı.