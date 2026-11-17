Sayıştay Başkanlığı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi'ni denetlediği 2025 yılı raporu yayımlandı. Birçok uygunsuzluğun, aykırılığın ve uyumsuzluğun yer aldığı raporda dikkat çekici maddeler yer aldı. Raporda, bir kişiye görevlendirme yapılmamasına rağmen 'Başkan danışmanı' adı altında belediyede oda verildiği ve sekreter tahsis edildiği belirtildi. SABAH, o danışmanın kim olduğunu belgeleriyle ortaya çıkardı. Başkan danışmanlarının en az 4 yıllık yükseköğrenim kurumlarından mezun olması gerekirken, Zeydan Karalar'ın danışmanlığını lise mezunu olan ve herhangi bir resmi görevi bulunmayan Askeri Dağlı'nın yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca Karalar'ın belediyenin web sitesinde hâlâ başkan olarak görüldüğü, danışmanları olarak 2 ismin bulunduğu ancak Dağlı'nın bu listede yer almadığı da ortaya çıktı. Askeri Dağlı'nın sosyal medya hesabında "Adana Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı – lise mezunu" yazdığı görüldü.

'BAŞKAN DANIŞMANI' TABELASI

Sayıştay raporunun "Bulgular" bölümünün 18'inci maddesinde "Görevlendirme yapılmadığı halde idarede başkan danışmanı olarak faaliyette bulunulması" maddesi dikkat çekti.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Yapılan incelemede, görevlendirme yapılmadığı hâlde bir şahsın 'Başkan Danışmanı' yazılı bir odada sekretarya ile birlikte faaliyette bulunduğu, idarenin imkânlarını kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca İdare personeli ile yapılan görüşmelerde, adı geçen kişinin idarenin bazı birimlerinden belge ve bilgi talebinde bulunduğu da anlaşılmıştır. Söz konusu şahsın sosyal medya hesaplarından kendisini 'Adana Büyükşehir Belediyesinde Başkan Danışmanı' olarak tanıttığı da görülmüştür."