İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "rüşvet" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Karar doğrultusunda düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARALAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskicioğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres olduğu öğrenildi. Sarıgül ailesine yönelik soruşturma, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlı paraların aklandığı, yatırım sözleşmeleri kapsamında alınan paraların amacı dışında kullanıldığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı. Soruşturmanın önceki aşamalarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil ve Murat Ağırel'in de aralarında bulunduğu 27 kişi tutuklu bulunuyor. Emir Sarıgül ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden, eski millî basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticisi Rıza Selim Demir, Beşir Ömer Demir'in ifadesinde Zülfü Sümer'in patronu olarak geçen Alper Gündüz, müşteki ifadesinde Sarıgül adına aracılık yaptıkları öne sürülen Emin Eres ve Yılmaz Güney ile Ahmet Tunç Akan, Ramazan Elmas, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can ve Elif Gülhan Eskicioğlu tutuklandı. Öte yandan şüphelilerden Yeniden Refah Partisi'nin 2024 Ankara Yenimahalle Belediye Başkan adayı Gamze Kılınç Büyük, DSP'nin 2019 Şişli Belediye Meclisi üyesi adayı Remzi Onuk ile Mustafa Körpe, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez ise adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hâkimliğe sevk edildi ve serbest bırakıldı.

ÖMER SARIGÜL ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 19 Ekim'de tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla savcılığa başvuruda bulunmuştu. Sarıgül başvurusunun ardından dün savcılığa gelerek ifade verdi. Sarıgül, ifadesinin ardından cezaevine geri gönderildi.