Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

AHaber CANLI YAYIN

Hepinizin en kalbi duygularla birlikte selamlıyor iyi dileklerimi sunuyorum. Toplantımızı yurt içinden ve yurt dışında olmak üzere televizyon ekranları sosyal medya platformları ve radyo kanalları aracılığıyla takip eden aziz vatandaşlarımızı gönül ve kültür coğrafyalarımızda var oluş mücadelesi verip kalbi bizimle çarpan aynı düşünce dünyasından beslenip eylemlerine yön tayin eden Türk İslam alemine en halishane duygularımı sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Değerli milletvekilleri; geçtiğimiz hafta 12 Kasım'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaza kırma uğrayan helikopterde 4 silahlı kuvvetleri personelimiz şehit olmuştur. Yine 13 Kasım'da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli bir Mehmetçiğimiz görevi başındayken rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş ve orada şehit olmuştur.

Aziz ruhları şad olsun. Şehadet şerbetini içen şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve mensubu olmaktan onur duyduğumuz asil milletimize tekrar baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Beş şehidimiz de toprağa değil Necip Türk milletinin kalbine gömülmüştür.

Biliyoruz ki bu şehitlerimiz de artık milletimizin kalbinde vicdanında ve ortak hafızasında sonsuza kadar yaşayacaklardır bize de onların aziz hatıralarına sahip çıkmak düşmektedir.

Şehitlerimizin uğruna canlarını feda etmekten geri durmadıkları mukaddes değerleri yaşatmak birlik ve dirliğimizi her türlü tehdide karşı korumak en büyük görevimizdir.

TÜRKİYE KÜRESEL DİPLOMASİNİN MERKEZİ OLDU

Antalya'da yapılan COP31 zirvesi 20 Kasım'a kadar devam edecek. Bu zirveyle Türkiye bir kez daha küresel diplomasinin merkezi haline gelmiştir.

Zirvede genel itibariyle elektrik, elektrofikasyon, temiz enerji dönüşümü yeşil sanayileşme döngüsel ekonomi iklime dirençli kentler ile iklim finansları gibi konular ele alınmaktadır ve bunlar geleceğimiz için stratejik öneme haizdir. Yaşanabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur

Bu bireylerin kurumların ve devletlerin hepsini ortak yükümlülüğümüzdür COP31'inde bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a buradaki konuşmasında dikkat çektiği hususlar ve Türkiye'nin dönem başkanlığındaki sürecindeki ortaya koyduğu hedefler için tebrik ediyorum.

Dönem Başkanlığını devralan Çevre Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a özverili çalışmalarından ötürü başarılar diliyorum. Elbette böyle bir küresel organizasyon önemlidir. Ancak yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir barış ve istikrar da olmazsa olmazdır.

Yakın coğrafyamıza ve dünyaya bakıldığında insani trajediler etkisini kaybetmeksizin varlığını devam ettirmektedir. Yakın bölgemizde 2014'te Kırım'ın işgali ile başlayan ve 2022'de topyekün bir çatışmaya dönüşen Rusya Ukrayna savaşı halen devam etmektedir. Bu savaş yüksek kayıtlı bir yıpratma mücadelesine dönüşmüşken taraflar arasındaki müzakerelerde de bir sonuca ulaşılmış değildir. Bu durum Türkiye'ye olumsuz etki etmektedir.

Yemen'de 2014'te başlayan iç savaş 2023'te yeniden şiddetlenmiş ve son dönemlerde şiddeti daha da artmıştır. Yemen'deki çatışmalar Ortadoğu'daki güvenlik dengelerini doğrudan olumsuz etkilediği gibi bölgedeki istikrarsızlıklarını da ana sebeplerinden biridir. Şu an için bölge adına bu meselede geniş kapsamlı kısa ve orta vadede bir çözüm umudu da zor gözükmektedir. 2025 ve 2026'da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarıyla başlayan savaş düşük yoğunlukta sürmektedir Bu konuda taraflarca yapılan görüşmelerde halen bir mutabakat sağlanamadığı gibi müzakerelerde de görüş ayrılıkları sürmektedir.

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki çatışma küresel enerji piyasalarında etkilemekte ve Türkiye'nin güvenliğini de çok boyutlu yansımaları olmaktadır. Diğer taraftan bütün bunların yanında İsrail'in 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıları devam etmektedir. Gazze şehrinde ateşkes yürürlükte olmasına rağmen yapılan saldırılar can almaya devam etmektedir. Resmi verilere göre ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana İsrail saldırılarında bin 551 Filistinli hayatını kaybetmiş 5 bin 573 kişi de yaralanmıştır.

Hatta toplam olarak bakıldığında İsrail'in 2023'te Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 544'e yaralı sayısı da 175 bin 692'ye yükselmiştir. Üstelik bu vahşet bütün dünyanın gözü önünde işlenmiştir.

"BÖLGE HUZURA KAVUŞMADIKÇA BİZİM HUZURLU OLMAMIZ İMKÂNSIZDIR"

Doğrudan tanık olduğumuz ama anlamakta zorlandığımız mücessem kötülük, bugün bölgemize bir hayalet gibi musallat olmuştur. Adeta sistematik bir şiddet sarmalına dönüşmüştür. Bölgemizde hüküm süren kötülük, bizatihi bilinçli bir tercihin, bir iradenin ve bir amaca yönelmiş sistematik stratejinin ürünüdür. Bu kötülük sadece aşırılığın bir örneği değil, şeytansı bir doğanın da temsilidir. Yaşanan bunca hadise, insan onur ve haysiyetini hedef alıp yok sayması bakımından tanımlanamaz ve tarif edilemez bir cinnet hâlidir. Daha doğrusu bu kötülük, insanlığa açılmış bir savaştır.

Hedefi açık ve ortadadır. Müslüman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, anılarımızın, mabetlerimizin, yani tarihsel hafızamızın olduğu bu bölge huzura kavuşmadıkça bizim huzurlu ve mutlu olmamız imkânsızdır. Dünyanın başka bölgelerinde de birçok çatışma vardır. Bunların hepsi toplumlar ve devletler adına can kayıpları, kitlesel zorunlu göçler, ağır ekonomik maliyetler ve kalıcı ekolojik tahribatlar ortaya çıkarmaktadır. Bahsedilen hususlar küresel ticaret ve tedarik zincirlerinin bozulmasına, gıda ve enerji krizlerinin çoğalmasına, uluslararası hukuk sisteminin dejenere olmasına ve güvensizlik ortamının da büyümesine yol açmaktadır.

"DENGELİ BİR DIŞ POLİTİKA YÜRÜTMEK DURUMUNDAYIZ"

Bütün bunlardan mütevellit, barışın olmadığı bir coğrafyada istikrar olmaz. İstikrarın bulunmadığı bir dünyada ise yarınlar değil, ancak ve ancak yıkımlar büyür. Ne adalet filizlenir ne de gelecek inşa edilir. Biz Türkiye olarak Orta Doğu, Kafkasya ve Doğu Avrupa eksenindeki konumumuzla, dünyadaki jeopolitiğimizle küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumundayız. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur.

"İÇ CEPHENİN ÖNEMİ VE DEĞERİ TANIMLARA SIĞMAYACAK KADAR ÇOK BOYUTLUDUR"

Kıymetli milletvekilleri, eğer güçlü bir devlet ve millet yapısı meydana getirir, devlet ve milleti birbiriyle daha fazla kaynaştırırsak üstesinden gelemeyeceğimiz güçlük yoktur. Kenetlenerek bölgesel krizleri aşmak, küresel emperyalizme karşı koymak mümkündür. Tam olarak tarihin bu şekilde tebarüz ettiği sancılı geçiş dönemlerinde devletin anlam sütunları ve dayanakları, milletimizin güvenliği ve refahı, iç cephenin önemi ve değeri tanımlara sığmayacak kadar çok boyutludur. Her devletin içeriye ve dışarıya karşı çeşitli sorumlulukları bulunur. Bir ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini, ulusal çıkarlarını savunmak ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamak dışarıya karşı sorumluluğudur. Devlet içeride ise hukuk düzenini inşa eder, kamu gücünü kullanır, kaynakların adil yönetilmesini sağlar. Millet adına iyi ve erdemli yaşamanın koşullarını oluşturur, vatandaşının güvenliğini ve haklarını korur. Bunların hukuk devleti olma sıfatıyla yapılması, devlet için gerekli bir gerçekliktir.