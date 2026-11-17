NATO’nun çok uluslu uzay girişimi STARLIFT başlatıldı: Aralarında Türkiye de var!

NATO, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 müttefik ile Güney Kore'nin finansman sağlamayı taahhüt ettiği, askeri amaçlı uyduların uzaya fırlatılmasını güvence altına almayı hedefleyen çok uluslu STARLIFT girişimini başlattı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, askeri amaçlı uyduların uzaya fırlatılmasını güvence altına almayı hedefleyen çok uluslu STARLIFT girişimi İzmir'de düzenlenen NATO EDGE 26 konferansında başlatıldı.

2024'ten bu yana geliştirilen STARLIFT, katılımcı ülkelerin ticari fırlatma hizmeti sağlayıcıları ve uzay limanlarıyla çalışarak uzaya erişimi daha dayanıklı, ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebilen ve maliyet açısından daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor.

Girişim, askeri kullanıcılara ticari roketlerde fırlatma için yer ayarlanmasını kolaylaştıracak hizmet sunacak. Bu hizmet, NATO ülkeleri ve Güney Kore'deki uzay limanlarından oluşan bir ağa dayanacak.

STARLIFT ayrıca uyduların acil olarak fırlatılması dahil, ihtiyaçlara hızla yanıt verebilen uzay operasyonlarına ilişkin konseptlerin geliştirilmesi ve test edilmesi için platform sağlayacak.

Test ve deneme faaliyetleriyle müttefiklerin fırlatma altyapısı ve lojistiği geliştirilirken, uzay alanındaki iyi uygulamalar paylaşılacak.

Hava ve deniz trafiğinin yönetimiyle hem rutin hem de kısa sürede hazırlanan fırlatmaların güvenliği artırılacak.

Fırlatma taleplerinin bir araya getirilmesi ve ihtiyaçların koordinasyonu, fırlatma hizmetlerine erişimi iyileştirecek ve sektör yatırımlarını destekleyecek.

NATO, uzayı 2019'da harekat alanı olarak tanımıştı.

Belçika, Kanada, Finlandiya, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İsveç, Türkiye ve İngiltere ile Güney Kore, 29 Ekim'de NATO Ulusal Silahlanma Direktörleri toplantısı kapsamında düzenlenen imza töreninde, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) aracılığıyla girişimi finanse etmeyi taahhüt etmişti.