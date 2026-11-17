Daha sonra Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneğince (MANSA) kentteki bir otelde düzenlenen Manisa Savunma Sanayii İl Buluşması'na katılan Görgün, Türkiye 'nin savunma sanayisinde küresel çapta giderek daha güçlü bir rol üstlendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Manisa programı kapsamında AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile Manisa Valiliğini ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Vahdettin Özkan ile görüştü.

Görgün, Türkiye'nin 10 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatının yüzde 56'sını NATO ve müttefiklerine gerçekleştirdiğini anlatarak, sektörün 2012'den bu yana 56 milyar dolarlık ihracat yaptığını, bunun 30 milyar doların üzerindeki kısmının son 3 yılda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bu yükselişte iki unsurun çok önemli ve belirleyici olduğunu dile getiren Görgün, şöyle konuştu:

"İlki, yıllar boyunca üzerinde çalıştığımız platformların ortaya çıkması, büyük bölümünün muharebe sahasında kendini kanıtlaması, ürünlerin görev şartlarında gösterdiği performans ve onlara duyulan güvenin artması. İkincisi, tabii ki en önemlisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, yoğun gayretleriyle yürütülen savunma sanayisi diplomasi çalışmaları. Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki uluslararası temaslarının hemen hemen hepsinde en öncelikli başlıklarından bir tanesi savunma sanayisi oldu. Son 12 aylık ihracatımızın 11 milyar dolara ulaşmasını bu yükselişin bir göstergesi olarak ifade edebiliriz. 2026 yılında şu ana kadar imzalanan sözleşmelerin değeri 16 milyar doları aştı. Yıl sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Türkiye halihazırda dünyanın en büyük savunma sanayisi ihracatçıları arasında 11. sırada. Yakında inşallah ilk 10'a gireceğiz."