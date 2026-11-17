Tel Aviv'in yalanları deşifre edildi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen İsrail'in İki Yüzü: Katliam ve Dezenformasyon programında konuştu. Duran, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik iftiralarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız, COP31'de insanlığın dikkatini Gazze'de yaşanan insani felakete ve bu felaketin çevresel boyutlarına çekmişti. İsrail yönetiminin bu gerçeklerle yüzleşmek yerine Cumhurbaşkanımızı hedef alması, içine düştüğü siyasi ve ahlaki acziyetin açık bir göstergesidir" dedi. Duran ayrıca, "İsrail'in yalan makinesine karşı ilk günden itibaren amansız bir mücadele verdik. Yayımladığımız 'Filistin Özel Bültenleri'yle İsrail propaganda makinesi tarafından üretilen yüzlerce yalanı, somut veri analizleri, uydu görüntüleri ve dijital adli incelemelerle çürüttük. Bugüne dek yaptığımız doğrulama çalışmaları sonucunda İsrail kaynaklı 250'den fazla manipülatif iddiayı ve yalan içeriği ifşa ettik" dedi.