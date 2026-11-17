İHH İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de 22 bine yakın çocuğun hayatını kaybetmesine dikkat çekmek amacıyla 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Türkiye'nin 81 ilinde eşzamanlı yürüyüş düzenleyeceğini açıkladı. "Susma! Çocuklar Ölüyor!" sloganıyla çocuklar ve annelerin katılımıyla gerçekleştirilecek yürüyüş öncesinde konuşan İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, Gazze'ye 67 milyondan fazla öğün sıcak yemek ulaştırıldığını aktardı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürdürdüğünü belirterek, "Sessizlik yok oluşun habercisi. Gazze'ye kim sesini çıkarmıyorsa geleceği yoktur" dedi.

YARDIM ÇAĞRISI

"22 bin çocuk 23 bin olmamalı. Eğer bugünden sonra 23 bin olursa herkes bunun hesabını verecek" sözleriyle uluslararası topluma çağrıda bulunan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, nisan ve mayıs aylarında dünyanın farklı ülkelerinden gemilerin katılımıyla yeni bir Özgürlük Filosu hazırladıklarını duyurdu. Yardım çağrısında da bulunan Yıldırım, "Şu anda bize ne kadar yardım gelse Gazze'ye sokabiliriz. Yardım vermekten çekinmeyin. Gazze'ye ulaşırız" dedi.