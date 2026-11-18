Bakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabaları telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, BAE'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.