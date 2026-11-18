Bakan Fidan, BAE’li mevkidaşı Al Nahyan ile telefonda görüştü! İşte ele alınan konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör