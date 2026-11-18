Bakan Güler'den KAAN teslimatı açıklaması: 2035 yılı sonuna kadar bu sayının 100’e ulaşması öngörülmektedir
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 20 adet uçağın teslim edilmesinin ve 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100’e ulaşmasının planlandığını söyledi.
Güler, İngiltere'den tedarik edilecek 12 C 130 J çağının 2 tanesinin Aralık 2026'da teslim alınacağını ifade etti.
Güler, halihazırda deniz kuvvetleri unsurlarınca 6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlandığını belirterek, ''2026 yılı başından itibaren 1156 adet NAVTEX yayını yapıldı'' ifadelerini kullandı.
Güler, Bakanlığının TBMM Bütçe Komisyon görüşmeleri sonrası milletvekillerinin sorularını cevaplayarak şunları söyledi:
2035'TE 100 KAAN
Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşması öngörülüyor. KAAN ile milli kapasitemizi güçlendirirken, geçiş dönemini de hava gücümüzün sürekliliğini ve stratejik ilişkilerimizi gözeten dengeli bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bu anlayışla yerli imkan ve kabiliyetlerimiz ihtiyaç duyulan seviyeye ve miktara ulaşıncaya kadar mevcut hava gücümüzün korunması ve bu geçiş döneminin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımız da planlı şekilde sürdürülüyor.
20 EUROFIGHTER
Bu platformları yalnızca birer tedarik kalemi olarak değil aynı zamanda stratejik diyalog ve ortaklıklarımızı geliştiren önemli zeminler olarak da değerlendiriyoruz.Eurofighter Typhoon uçağı tedarik için Birleşik Krallık ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız sözleşme gereğince 20 adet uçak ve bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin süreci yürütülüyor. Ayrıca uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi de imzalandı.
2 C 130J ARALIK'TA TESLİM ALINACAK
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın hareket ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağı da arttırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetlerine önemli katkılar sağlayacak. Pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk 2 uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanıyor.
F-16 VE F 35 TEDARİKİ
Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülüyor. Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşlayan CAATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılması. Sürecin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. F-16 Blok 70 uçağı tedavi projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD'li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor.
C 130 KAZASINI ÜRETİCİ FİRMA İNCELİYOR
C130 ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi talep edilen ilave parçalar gündeme gelmiştir. C-130 uçakları dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Üretici firma bu kapsamda sorumluluk bilinciyle hareket ederek, tüm kullanıcı ülkelere yönelik bir teklif bülten yayınlamadan önce bizle son gerekli çalışmaları yürütmektedir. Firmanın incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyunu bilgilendireceğiz.
2026'DA BİN 156 NAVTEX
KKTC ile 2011 yılında belirlenen deniz sınırı ve 18 Mart 2007'de Birleşik Milletler'e deklare edilen kıta sağlığımız içerisinde sürdürülen arama-sondaj faaliyetlerini de destek gemilerimizle eşlik ediyoruz. Destek gemilerimiz 2026 yılı başından itibaren 22 bilimsel araştırma faaliyetine refakat ve koruma sağladı. Faaliyetlerde toplam 234 deniz ve hava platformumuz görev almıştır. Halihazırda deniz kuvvetleri unsurlarınca 6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlanıyor. 2026 yılı başından itibaren 1156 adet NAVTEX yayını yapıldı.
MEKKE İTTİFAKI İLE KRİZLERE ÖNCEDEN HAZIRLIK
Mekke Anlaşması'na duyduğumuz ihtiyacı değerlendirirken, başta yakın coğrafyamızda yaşananlar olmak üzere uluslararası gelişmelerin etkilerini dikkate almak gerek. Bölgemizde enerji sevkiyatı aksadığında veya Kızıldeniz'de ticaret gemileri tehdit altında kaldığında bunun sonuçlarını Türkiye'de hissediyor. Böyle bir kriz tırmandıktan sonra ilk defa bir araya gelmek yerine, ilgili ülkelerle önceden istişare edebilmek, ortak krizleri değerlendirmek ve hangi alanlarda birlikte çalışabileceğimizi belirlemek istiyoruz. Orta Doğu ve çevresindeki krizlerin ülkemize etkilerini yönetebilmek için güçlü tarihsel bağlara sahip olduğumuz Suudi Arabistan ve Pakistan ile mevcut savunma işbirliğimizin kalıcı ve kurumsal bir zemine oturtmak için anlaşma imzaladık. Amacımız, ortak krizleri önceden değerlendirmek, eğitim ve tatbikatlarla birlikte çalışma kabiliyetimizi geliştirmek ve kriz anında hızla istişare edebilmek. Türkiye açısından anlaşmanın değeri, bölgesel gelişmeler ülkemizin güvenliğini etkilemeden önce hazırlık yapma ve gerektiğinde ortaklarımıza eş gücüm kurma imkanını güçlendirmesidir. Birbirini tamamlayan önemli askeri imkan ve kabiliyetlere sahip, köklü dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle birbirine bağlı 3 ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, savunma ve güvenlik işbirliğimizin daha öngörülebilir, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturması bakımından da tarihi bir adım niteliğindedir. Bu anlaşma hiçbir ülkeye hedef almayan, savunma amaçlı bir işbirliği ittifakıdır.
Bu işbirliğinde ölçümüz Türkiye'nin güvenlik ihtiyacıdır.
GERGERLİOĞLU ORTAMI GERDİ
Milli Savunma Bakanı Güler, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki Güleri'in ifadesi olduğunu iddia ettiği bir metni Meclis'te okuması sebebiyle 150 bin TL'lik tazminat davası açtı. Mahkeme geçtiğimiz günlerde Gergerlioğlu'nun 'haksız' olduğuna hükmetti. Gergerlioğlu, Bütçe komisyon görüşmelerinin bitmesine yakın salona girerek söz aldı ve tansiyonu yükseltti. Mahkeme kararını eleştiren Gergerlioğlu'na Bakan Güler 'istifa edecek misin?' diye sordu. Gergerlioğlu, bu sözler üzerine bağırıp çağırmaya başladı. Komisyonu yöneten Mehmet Muş, Gergerlioğlu'na Meclisin bireysel şov yapma yeri olmadığını hatırlattı.