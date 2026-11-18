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Bakan Güler'den KAAN teslimatı açıklaması: 2035 yılı sonuna kadar bu sayının 100’e ulaşması öngörülmektedir

Bakan Güler'den KAAN teslimatı açıklaması: 2035 yılı sonuna kadar bu sayının 100’e ulaşması öngörülmektedir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 20 adet uçağın teslim edilmesinin ve 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100’e ulaşmasının planlandığını söyledi.

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 21:12

Güler, İngiltere'den tedarik edilecek 12 C 130 J çağının 2 tanesinin Aralık 2026'da teslim alınacağını ifade etti.

Güler, halihazırda deniz kuvvetleri unsurlarınca 6 sondaj faaliyetine refakat ve koruma sağlandığını belirterek, ''2026 yılı başından itibaren 1156 adet NAVTEX yayını yapıldı'' ifadelerini kullandı. Güler, Bakanlığının TBMM Bütçe Komisyon görüşmeleri sonrası milletvekillerinin sorularını cevaplayarak şunları söyledi: 2035'TE 100 KAAN Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşması öngörülüyor. KAAN ile milli kapasitemizi güçlendirirken, geçiş dönemini de hava gücümüzün sürekliliğini ve stratejik ilişkilerimizi gözeten dengeli bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bu anlayışla yerli imkan ve kabiliyetlerimiz ihtiyaç duyulan seviyeye ve miktara ulaşıncaya kadar mevcut hava gücümüzün korunması ve bu geçiş döneminin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarımız da planlı şekilde sürdürülüyor.

20 EUROFIGHTER Bu platformları yalnızca birer tedarik kalemi olarak değil aynı zamanda stratejik diyalog ve ortaklıklarımızı geliştiren önemli zeminler olarak da değerlendiriyoruz.Eurofighter Typhoon uçağı tedarik için Birleşik Krallık ile geçtiğimiz yıl imzaladığımız sözleşme gereğince 20 adet uçak ve bu uçaklara ait ekipman ve mühimmatın temin süreci yürütülüyor. Ayrıca uçakların idame ve işletmesine yönelik teknik ve lojistik destek sözleşmesi de imzalandı. 2 C 130J ARALIK'TA TESLİM ALINACAK Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın hareket ihtiyacının karşılanması maksadıyla İngiltere'den tedarik edilen 12 adet C-130J uçağı da arttırılmış taşıma kapasitesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hava ulaştırma kabiliyetlerine önemli katkılar sağlayacak. Pilot, uçuş mürettebatı, bakım personeli ve mühendislerimizin eğitimlerinin 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması, ilk 2 uçağın ise Aralık 2026'da teslim alınması planlanıyor. F-16 VE F 35 TEDARİKİ Ülkemiz için üretilen 6 adet F-35 savaş uçağının teslimine ilişkin temaslarımız Amerikan makamlarıyla sürdürülüyor. Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşlayan CAATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı kısıtlamaların kaldırılması. Sürecin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. F-16 Blok 70 uçağı tedavi projesinde sürecin devamına yönelik faaliyetler ABD'li paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor. C 130 KAZASINI ÜRETİCİ FİRMA İNCELİYOR C130 ana üreticisi Lockheed Martin tarafından incelenmesi talep edilen ilave parçalar gündeme gelmiştir. C-130 uçakları dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılmaya devam edilmektedir. Üretici firma bu kapsamda sorumluluk bilinciyle hareket ederek, tüm kullanıcı ülkelere yönelik bir teklif bülten yayınlamadan önce bizle son gerekli çalışmaları yürütmektedir. Firmanın incelemesini tamamlamasının ardından kamuoyunu bilgilendireceğiz.