Bakan Kurum: Hep birlikte yapabileceklerimizi istişare edelim
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Divan Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. "COP31'in son günlerine yaklaşırken Divan'ın ruhunu burada yaşatalım, birbirimizi duyalım, ortak zemini büyütelim ve mümkün olanı somutlaştıralım diyorum.” ifadelerine yer veren Bakan Kurum, “Hep birlikte yapabileceklerimizi istişare edelim.” dedi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Bakan Murat Kurum'un başkanlığında 100'den fazla ülkeden bakanın katıldığı Divan Toplantısı, Mavi Bölge'deki Boğaziçi Salonu'nda yapıldı. Örtü karar müzakereleri öncesinde diyaloğu geliştirmek ve uzlaşıya zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen 4 saatlik toplantıda konuşan Kurum, zirvenin somut, kapsayıcı ve uygulanabilir bir yol haritası ortaya koymasını sağlayacak adımların diyalog ile ilerleyeceğine dikkati çekti.
COP31 boyunca 1,5 derece hedefini ulaşılabilir tutmanın, iklim risklerine karşı dayanıklılığı güçlendirmenin ve uygulamayı hızlandırmanın öneminin konuşulduğunu aktaran Kurum, bunun için finansmanın, teknolojinin ve kapasite geliştirme imkanlarının gerçek ihtiyaçlarla buluşması gerektiğini belirtti. Ülkelerin kalkınma öncelikleri ve ulusal koşulları da bu sürecin temel unsurları arasında yer aldığına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle sizlerle daha önce paylaştığımız soruyu bir kez daha yöneltmek istiyorum. COP31 olarak, ülkelerin kendi koşullarına ve önceliklerine saygı gösterirken, bugünün gerektirdiği güçlü mesajı nasıl verebilir ve uygulamaya dönük açık bir yol haritasını nasıl ortaya koyabiliriz? Sizlerden 3 konuda açık değerlendirmeler duymak istiyoruz. Hangi adımı atabilirsiniz? Bu adımı atabilmek için neye ihtiyacınız var? Başka bir heyetin hangi önerisine destek verebilirsiniz? Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu adım, başka bir ülkenin destek vermeye hazır olduğu alanla örtüşebilir. Bunu ancak birbirimizle açık konuştuğumuzda görebiliriz. Bu yüzden yalnızca kendi pozisyonunuzu anlatmanızı istemiyorum. Başka bir heyetten duyduğunuz ve üzerinde ortaklaşabileceğinizi düşündüğünüz bir öneri varsa onu da açıkça ifade edin."
"HEP BİRLİKTE YAPABİLECEKLERİMİZİ İSTİŞARE EDELİM"
Bugün yapılan toplantının nihai karar oturumu öncesi uzlaşı için bir fırsat sunduğuna değinen Kurum, buradaki görüşlerin, haftanın kalanındaki Başkanlık istişarelerine ışık tutacağını söyledi. Kurum, tarafların yakınlaştığı alanlar ile görüş ayrılıklarının sürdüğü noktaların açıkça ortaya konulması gerektiğini vurgulayarak, mevcut pozisyonları tekrarlamak yerine ortak hareket edilebilecek alanlara odaklanmanın önemine dikkati çekti. Örtü karar taslağına ilişkin de bilgi veren Kurum, birçok ülkenin ortak iradeyi güçlendirmek amacıyla taslağa destek verdiğini ve bu doğrultudaki beklentilerini dile getirdiğini belirtti. Ortak bir zeminde buluşmak istediklerini anlatan Kurum, şöyle devam etti: