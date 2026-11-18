COP31 boyunca 1,5 derece hedefini ulaşılabilir tutmanın, iklim risklerine karşı dayanıklılığı güçlendirmenin ve uygulamayı hızlandırmanın öneminin konuşulduğunu aktaran Kurum, bunun için finansmanın, teknolojinin ve kapasite geliştirme imkanlarının gerçek ihtiyaçlarla buluşması gerektiğini belirtti. Ülkelerin kalkınma öncelikleri ve ulusal koşulları da bu sürecin temel unsurları arasında yer aldığına işaret eden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle sizlerle daha önce paylaştığımız soruyu bir kez daha yöneltmek istiyorum. COP31 olarak, ülkelerin kendi koşullarına ve önceliklerine saygı gösterirken, bugünün gerektirdiği güçlü mesajı nasıl verebilir ve uygulamaya dönük açık bir yol haritasını nasıl ortaya koyabiliriz? Sizlerden 3 konuda açık değerlendirmeler duymak istiyoruz. Hangi adımı atabilirsiniz? Bu adımı atabilmek için neye ihtiyacınız var? Başka bir heyetin hangi önerisine destek verebilirsiniz? Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu adım, başka bir ülkenin destek vermeye hazır olduğu alanla örtüşebilir. Bunu ancak birbirimizle açık konuştuğumuzda görebiliriz. Bu yüzden yalnızca kendi pozisyonunuzu anlatmanızı istemiyorum. Başka bir heyetten duyduğunuz ve üzerinde ortaklaşabileceğinizi düşündüğünüz bir öneri varsa onu da açıkça ifade edin."