Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), "İnsani ve Sosyal Kalkınma" temasıyla devam etti. COP31 Başkanı Kurum, Zirve kapsamında ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı David John Maynier ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke temsilcisi iklim eylemi etrafında yeni iş birliği imkanlarını değerlendirdi. Kurum, daha sonra Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Müsteşarı ve İklim Başmüzakerecisi Khalid Almehaid ile bir araya geldi

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SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ KONULARI ELE ALINDI

COP31 Başkanı Kurum, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile de görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Yardımcısı, İklim ve Su Kaynakları Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Sayın Ruslan Edelgeriev ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularını ele aldık" mesajını verdi.