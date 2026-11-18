Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Değerli milletvekili arkadaşlarım kıymetli misafirler hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum…

Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizde teşkilatlarımız bünyesinde samimiyetle koşturan tüm yol arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum.

Grup salonumuzu heyecanlarıyla dolduran misafirlerimize hoş geldiniz diyor dayanışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Allah son nefesimize kadar süreceğine inandığım bu yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum.

SANCILI BİR SÜRECİN TAM ORTASINDAYIZ

Grup toplantımızı oldukça kritik bir dönemde gerçekleştiriyoruz. Eski dünya düzeni yıkılırken yerine ne konulacağını kimsenin bilmediği medyaya ve ekranlara yansıyandan daha yıkıcı bir rekabetin yaşandığı sancılı bir sürecin tam ortasındayız. Rusya Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı kayıplarla devam ederken uçak gemilerinin de sevk edilmesiyle Basra Körfezi'nde sular yeniden ısınıyor.

GAZZE'DE İNSANİ FELAKET YAŞANIYOR

Gazze'de havaların soğumasıyla birlikte insani bir kriz yaşanıyor. Altlarına sığınacakları bir çadır bile kalmamış soğuktan tir tir titreyen o Gazzeli yavruların hallerine yüreklerimiz dayanmıyor. İsrail yönetiminin dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürdüğü Gazze'de katliam, suikast, aç bırakma ve daha nicesi dünyanın gözleri önünde her gün tekrarlanmaya devam ediyor. İslam alemi öz eleştiride bulunmalı. Müslümanlar olarak harekete geçmeli, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız.

Başkaları gözleri ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız.

AK PARTİ'Yİ MİLLET KURDU

AK Parti'yi millet kurdu. Bizler buraya 363 kişilik AK Parti olarak halkımızın ortaklaşa kaderinin çilesine ortak olma misyonuyla geldik. Bu yüce Meclis çatısı altında bizlerin burada olmasının tek bir anlamı yoktur. Bizler burada sadece milletimizin iradesinin tecellisi nedeniyle bir araya gelmiş toplanmış bulunmaktayız.