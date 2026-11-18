İddianamede beyanına yer verilen gizli tanık "CY34LK40MN20"nin, Cem Küçük'ün sanal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak bazı kişiler hakkında para karşılığında lehe veya aleyhe yayınlar yaptığını, Tahir Sarıkaya'nın da medya bağlantıları üzerinden kişilerle irtibat kurduğunu, yayın ve algı çalışmaları için finansman sağladığını anlattığı aktarıldı. Tahir Sarıkaya, iddianamede yer verilen ifadesinde, Cem Küçük'ü 2015 yılından beri tanıdığını, çeşitli dönemlerde birlikte program yaptıklarını belirtti. Küçük'e borcu nedeniyle aralarında para alışverişi bulunduğunu öne süren Sarıkaya, gönderdiği paraların tweet veya haber karşılığında olmadığını savundu.

Cem Küçük ise ifadesinde, Sarıkaya ile herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin ve ortak bir işinin olmadığını, aralarında para alışverişi bulunsa da bunun alacak meselesinden veya organizasyon ücretinden kaynaklandığını iddia etti. İddianamede, şüphelilerin birbirleriyle olan hesap hareketleri incelendiğinde çok büyük meblağlarla para akışı sağladıkları bildirildi. Cem Küçük'ün medya gücünü kullanarak bazı kişi ve gruplar hakkında kamuoyu algısı oluşturmaya yönelik yayınlar yaptığı kaydedilen iddianamede, Tahir Sarıkaya'nın ise bu faaliyetlere finansman sağladığı ve bağlantılar kurduğu belirtildi. İddianamede, Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianamede, Küçük ve Sarıkaya hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği bilgisi yer aldı.