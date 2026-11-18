İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanı ile toplam 200 sanığın yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davasının gerekçeli kararını açıkladı. Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın 2 bin 130 sayfalık gerekçesinde, ihale süreçlerindeki sistematik usulsüzlükler tek tek deşifre edildi.

İHALELERDEKİ ŞÜPHE ÇEKEN USULSÜZLÜKLER

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki ilk 43 eylemin "ihaleye fesat karıştırma" ve "sahtecilik", sonrasındaki eylemlerin ise "rüşvet, aklama ve haksız mal edinme" suçlarına yönelik olduğunu belirtti. İhalelere bütün olarak bakıldığında aynı ya da bağlantılı firmaların davet edildiği, sanık yakınlarına ait şirketlerin ihalelere katıldığı ve yine aynı çevrelerden yaklaşık maliyet teklifleri alındığı tespit edildi. Gerekçeli kararda, "Bir kısım ihalelerde, her bir iş grubunun ayrı ayrı firmalardan da temin edilebilecek durumda olmasına rağmen ihalenin kısmi teklife kapalı olması, her yıl düzenli olarak yürütülen hizmetlere ilişkin daha istisnai bir usul olan pazarlık usulü ile ihale yapılması, faaliyet ya da uzmanlık alanı olmayan firmalardan teklif alınması, ihalelere davet edilmesi gibi hususlar genel olarak şüphe oluşturmaktadır." denildi.





"MAĞDUR TOPLUMU OLUŞTURAN HERKESTİR"

Mahkeme, ihaleye fesat karıştırma suçunun mağdurunun doğrudan "toplumu oluşturan herkes" olduğuna dikkat çekti. Sanıkların "bir suç işleme kararının icrası" kapsamında değişik zamanlarda bu suçu işlediklerinin anlaşıldığı belirtilen kararda, birden fazla eyleme karışan sanıklar hakkında "zincirleme suç" hükümlerinin uygulandığı ve eylem sayılarına göre cezada farklı oranlarda artırıma gidildiği vurgulandı.

DAVADA KİM NE CEZA ALMIŞTI?

Mahkemenin açıkladığı kararda Beşiktaş Beledşye Başkanı Rıza Akpolat 23 yıl 3 ay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin 8 yıl 4 ay, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Mahkeme ayrıca ceza alan belediye başkanlarının belirli sürelerle memuriyetten yasaklanmasına hükmetmişti.