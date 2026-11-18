MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında, sosyal medya, dijital oyunlar ve diziler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çıkışta gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyum atanmasına ilişkin, "Bu sorunun sebep ve sonuçlarını Sözcü yöneticilerine, orada her akşam konuşmalarında dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım" dedi. Bahçeli grup toplantısında ise şunları söyledi:

DEĞERLER EROZYONU YAŞANIYOR: İçinde bulunduğumuz dijital çağda, belli merkezlerin bilinçli faaliyetleri sonucunda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazlasıyla değerler erozyonu yaşandığı aşikâr. Modernizmin geleneğinden kopardığı, kültürel değerlerinden uzaklaştırdığı ve milletlere empoze ettiği suni değerler dünyası da insanlığa vaat ettiği mutluluğu veremedi. Günümüzde, yaşadığımız hızlı değişim ve bundan kaynaklı olarak değerler dünyasının yeni nesillere aktarılamaması, kültürel kalıpların oluşturulamaması ve var olanların yitimi beraberinde anlam boşluklarını ortaya çıkardı. Bugün geçmişinden koparılmış kitleler anlık zevkleri önceleyen, kendisinden başkasını düşünmeyen, benmerkezci, insan fıtratına aykırı yaşam biçimlerine hapsedilen ve bütün bunları amaç haline getiren yığınlara dönüştü. Kendi kavram setimizin olmadığı, başkalarının kavramsallaştırdığı bir düşünme biçimine nesillerimizi teslim etmek çok tehlikeli.



Bahçeli'nin taktığı yüzüğe, Tonyukuk Yazıtı'nın kuzey cephesi 3. ve 4. satırından alıntı olan, "Düşmanın uykusunu mızraklarımızla araladık" ifadesi işlendi.

TEKRAR ELE ALINMALI: Eğitim sistemimizin sadece kariyer üretme aracı olarak görülmemesi, sorumluluk sahibi, kendinin ve mensup olduğu milletin değerlerine bağlı, hem talim noktasında yetişmiş hem de terbiye noktasında eksiği olmayan şahsiyetler vücuda getirecek şekilde tekrar tekrar ele alınması şart. Bugün eğitim süreçlerini doğrudan etkileyen harici faktörler var. Görsel ve dijital medyanın yarattığı sanal dünyada şahit oldukları gerçek üstü yaşamlar, şiddete meylettiren oyunlar, şiddeti ve ahlaksızlığı normalleştiren dizilerle gerçeklikten kopan çocuklar ve gençler, gerçek ile sanal arasındaki ince çizgiyi kaybettiklerinde hem kendilerine hem de topluma zarar verme potansiyeline sahip kişiliklere dönüşebiliyorlar.

TEDBİR ALINMASI ZORUNLULUK: Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşadığımız elim olaylara benzer vakalarda bu oyunların, dizilerin olumsuz etkileri kolaylıkla tespit edildi. Bunun için etkin tedbirlerin alınması zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyada birçok ülkede dijital içerikler, sosyal medya ve oyunlara erişim çeşitli şekillerde kısıtlanmaya çalışılıyor. Bu noktada bizim de gerekli adımları atmamızın zamanı geldi hatta geçiyor.

BAŞARACAĞIZ (Terörsüz Türkiye sürece hakkında): Mücadelemizin özü güçlü ve müreffeh yarınlar için. Önümüze hangi engeller çıkarsa çıksın geçmişimizden aldığımız ilham ve hakikatin gücü ile bunu başaracağız. Bizim sevdamız da kavgamız da Türk milleti için. Kavgamız da sevdamız da nefsin gölgesinde değil, milletin istikbalinde anlam bulur. Bu yolda yürümeye ant içmiş Türk milliyetçileri olarak Allah'tan gayrısına boyun eğmeyeceğiz. 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz.

ÖNEMLİ SONUÇLAR VERECEK (COP31): Yaşanılabilir bir dünya inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğu. Bu bireylerin, kurumların ve devletlerin hepsinin ortak yükümlülüğü. COP31'in de bu bakımdan önemli sonuçlar vereceğine inanıyoruz.