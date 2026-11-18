Bakırköy Belediyesi'nde 2024-2026 yılları arasında 42 farklı ihale dosyasındaki usulsüzlükler nedeniyle oluşan 585 milyon liralık kamu zararına ilişkin hazırlanan iddianamede, rüşvet ve irtikap çarkının çarpıcı ayrıntıları ortaya çıktı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasında; tutuklu Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Akyüz, Abdülhamit Pehlivan ve Cemalettin Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Gül ve Mustafa Fazlıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürü Mustafa Fatih Özkan, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdulkadir Akay, Zabıta Müdürü Ahmet Keküllüoğlu ile Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun ev hapsiyle serbest bırakılan babası Mustafa Özdemir sanık olarak yer aldı. İddianamede, daha önce soruşturma aşamasında gündeme gelen kuaförden istenen 200 bin doların ardından, bir dönerci esnafından da 2.5 milyon lira rüşvet alındığı tüm detaylarıyla belgelendi.

MÜHÜR KALDIRMA 1 MİLYON

İddianameye göre esnaf Mustafa K., 2025 yılı Ocak ayında devraldığı döner dükkânı için belediyeden tadilat izni alarak çalışmalara başladı. Kısa süre sonra denetime gelen zabıta ekipleri, "izne aykırılık" gerekçesiyle işletmeyi mühürledi. Mühürlemenin hemen ardından devreye giren Belediye Meclis Üyesi Erkan Gül, sorunu çözebileceğini öne sürerek parayı belediyedeki yetkililere dağıtacağını söyledi. Gül'ün mühür kaldırma karşılığında istediği 1 milyon TL, poşet içinde elden teslim edildi.

FARKLI BAHANE

Müşteki Mustafa K.'nın iddianameye giren ifadelerine göre baskı bununla bitmedi. Tadilatların başlamasından bir ay sonra, bu kez ecrimisili ödenmiş yasal alanın yıkılacağı tehdidiyle aynı yöntemle 1 milyon TL daha koparıldı. İşyerinin bitim aşamasında ise "Hakkınızda çok şikâyet var" bahanesiyle 500 bin lira daha alındı. Ocak 2026'daki ruhsat aşamasında yeniden para talep edilmesi üzerine esnaf, artık boyun eğmeyeceğini ve savcılığa başvuracağını söyleyerek ruhsatını alabildi.

ZABITADAN İTİRAF: BAŞKA İŞYERLERİNE DE ÇÖKÜLDÜ

Dosyada yer alan tanık beyanları ve Bakırköy Belediyesi'nde görevli zabıta memuru İbrahim Halil Mercan'ın ifadeleri de sistematik rüşvet düzenini doğruladı. Meclis Üyesi Erkan Gül'ün başka işletmelerden de benzer yöntemlerle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İddianamede savunmalarının "suçtan kurtulmaya yönelik" olduğu vurgulanan Gül hakkında, "irtikap" ve "irtikap suçuna teşebbüs" suçlarından 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.