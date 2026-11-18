FETÖ’nün eğitim yapılanmasına 11 tutuklama
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde FETÖ'nün güncel kadın eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 32 şüphelinin yakalanması için 13 Kasım'da İzmir merkezli 14 ilde eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 18 şüpheli serbest bırakıldı.