Fon soruşturmasında flaş gelişme! Emre Tezmen ve Taha Çakmak ek ifade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ek ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
EMRE TEZMEN
EK İFADE VERDİLER
Soruşturma kapsamında tutuklanan Emre Tezmen ile Taha Çakmak, bulundukları cezaevinden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ek ifade veren iki şüpheli, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.
TAHA ÇAKMAK
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