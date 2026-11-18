Gazze’ye omuz verelim
D-8 üye ülkelerinin çevre ve iklim bakanlarının yer aldığı Bakanlar Oturumu'nda konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. Kurum, "COP31 boyunca dirençli şehirlerden, temiz enerjiden, su güvenliğinden, finansmandan ve uygulamadan söz ettik. O halde bütün bu kavramların ilk karşılığını en çok ihtiyacı olan Gazze'ye sunmalıyız. D-8 ülkeleriyle "COP31 Antalya -Gazze İklim Hattı" adı altında somut ve acil bir çalışma başlatmayı öneriyorum. Güneş enerjisi ve bataryayla çalışan mobil su arıtma sistemleri sağlayabiliriz. D-8'in adalet fikrini COP31'in uygulama iradesiyle Gazze'de buluşturalım. Gazze'nin yaralarını sadece sözle sarmayalım. Suyuyla, enerjisiyle, sağlığıyla, okuluyla hayatı yeniden kurmaya omuz verelim" dedi.