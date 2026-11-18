Özgür Özel'den Terörsüz Türkiye pazarlığı! Yeni Parti İzleme Komisyonu'na üye vermeyecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi parti turunu tamamladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, son olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Özel, görüşme sonrası 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak izleme komisyonuna üye vermeme kararı alındığını açıkladı. Özel, "Bu işte olmamızı isteyenler önce verdikleri sözü tutacak" diyerek süreçte pazarlığa kalkıştı.
Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik virajı geride kalırken Meclis çatısı altında İzleme Komisyonu kurulması için çalışmalara başlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turunu tamamladı. Kurtulmuş son olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki parti grubunda ziyaret etti.
Ziyaret sonrası Yeni Parti'nin TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak izleme komisyonuna üye vermeme kararı aldığı açıklandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE PAZARLIĞI
Özel, "Bu işte olmamızı isteyenler önce verdikleri sözü tutacak" diyerek süreçle ilgili pazarlığa kalkıştı.