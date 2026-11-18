Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik virajı geride kalırken Meclis çatısı altında İzleme Komisyonu kurulması için çalışmalara başlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti turunu tamamladı. Kurtulmuş son olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'teki parti grubunda ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Yeni Parti'nin TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulacak izleme komisyonuna üye vermeme kararı aldığı açıklandı.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE PAZARLIĞI



Özel, "Bu işte olmamızı isteyenler önce verdikleri sözü tutacak" diyerek süreçle ilgili pazarlığa kalkıştı.