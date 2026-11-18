Son Dakika Haberleri... Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa etti.

CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin ise, Büşra Özdemir'in istifasına ilişkin açıklamada bulundu.

Özdemir'in istifa ederken kimseye bilgi vermediğini açıklayan Şahin, "Biraz önce parti içi üyelik sistemimize istifası düştü. Kendisi bize bilgi vermedi ancak üyelik sistemimizden istifa ettiğini gördük" dedi.

'GEREKÇESİNİ BİLMİYORUZ'

Özdemir'in istifasının birkaç gündür kamuoyunda konuşulduğunu belirten CHP İl Başkanı Şahin, "Birkaç gündür basında yer alıyor. Ancak istifa gerekçesiyle ilgili bize herhangi bir bilgi vermedi. Hangi gerekçeyle istifa ettiğini bilmiyorum" diye konuştu.