İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansmanına yönelik yürütülen soruşturmada, yurtdışındaki firari Burak Akbay'ın sahibi olduğu Sözcü Medya Grubu'na dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Örgüt yöneticiliğiyle suçlanan Akbay'ın yurtdışı banka hesaplarından örgütün medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddia edilen şirketlere finansman sağladığının MASAK raporlarıyla belirlenmesi üzerine düğmeye basıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda dün sabah saatlerinde Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. ile Sözcü Gazetesi ve SZC TV binalarında eşzamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. SZC TV ve internet sitesinin bağlı bulunduğu Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanırken, aralarında SZC TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'nın da bulunduğu 4 yönetici gözaltına alındı. Sözcü, Tavır ve Korkusuz gazetelerinin ise kayyum kararının dışında kaldığı bildirildi.

İKİ ŞİRKETE PARA AKTARDI

MASAK raporlarına göre, hakkında yakalama kararı bulunan Burak Akbay'ın yurtdışındaki hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye para aktardığı tespit edildi. Söz konusu şirketlerin FETÖ'nün medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve Akbay'ın "örgüt yöneticiliği" suçunu bu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu kaydedildi.