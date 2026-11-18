Yüzyıllık rezalete son
Anayasa Mahkemesi (AYM), 1930 tarihli Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun devlet denetiminde fuhuş yapılmasına ve genelevlere hukuki zemin hazırlayan 128. maddesini Anayasa'ya aykırı bularak oybirliğiyle iptal etti. 16 Temmuz 2026'da alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüksek Mahkeme, fuhşun insan onuruyla bağdaşmayan niteliğine dikkat çekerek yasal bir çerçeveye oturtulmasının ve devlet denetiminde yapılmasının bu durumu insan onuruna uygun hâle getirmeyeceğini vurguladı. Gerekçeli kararda, devletin bu konudaki asli görevinin bireyleri fuhşa yönelten ekonomik ve sosyal yapısal nedenleri ortadan kaldıracak "sosyal politikaları hayata geçirmek" ve "fuhşa aracılık eden kişi ve örgütlerle etkili şekilde mücadele etmek" olduğunun altı çizildi.