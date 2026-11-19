Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Samsun'da 4 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Samsun'da da örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere operasyon düzenlendi.
4 GÖZALTI
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ANKARA'YA GÖNDERİLECEKLER
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği belirtildi.