Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara merkezli çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Samsun'da da örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere operasyon düzenlendi.

4 GÖZALTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'YA GÖNDERİLECEKLER

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderileceği belirtildi.