Aytun Çıray: Eleştirdim diye ambargo uyguladılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye TMSF tarafından kayyum atanmasının ardından, başlayan tartışmalar sürüyor. CHP'den ve İyi Parti'den İzmir milletvekilliği yapan Aytun Çıray ise gelişmelere farklı bir yaklaşım getirdi. Çıray, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu Ekrem İmamoğlu'nu, Sözcü TV olayı üzerinden sert şekilde eleştirdi. Çıray, "Basın özgürlüğünü, hep demokratik meşruiyet alanı gördüm. Özgür Bey ve Ekrem Bey, iki üç kez yapıcı eleştirdim diye 2 yıldır söz konusu 'demokrat yayın organları' bana ambargo uyguladı. Demokrasiyi savunuyorsanız önce kendiniz demokrat olacaksınız. Eleştiriye tahammülünüz olacak" dedi.